Moxico vai contar com uma plataforma logística

Mais de 17 milhões de dólares foram disponibilizados para transformar o Luau num estratégico ponto de comércio da África Austral



A província do Moxico testemunhou hoje, na cidade do Luena, o lançamento do concurso internacional para a Concepção, Construção, Exploração e Gestão Comercial da Plataforma Logística do Luau, num acto presidido pelo Secretário de Estado dos Transportes Terrestres, Jorge Bengue, e testemunhado pelo Governador Provincial do Moxico, Gonçalves Muamdumba.

Trata-se de uma infra-estrutura estratégica, que abre grandes oportunidades de desenvolvimento da região e do país, constituindo um ponto de interligação com os mercados internacionais, potenciada pela ligação ferroviária e rodoviária com a República Democrática do Congo (RDC) e a Zâmbia, que contará com armazéns de mercadorias, parque de contentores e terminais de combustíveis e de minérios, onde serão transacionados mais de 1 milhão de toneladas de mercadorias por ano.



O Governador Provincial do Moxico, Gonçalves Muandumba, durante a sua intervenção, perspectivou que ao se efectivar a sua exploração a plataforma logística poderá agregar valor ao tão almejado e desafiador compromisso de diversificação da economia – uma das principais prioridades do governo angolano.



Durante a cerimónia, foi avançado que o prazo de submissão de candidaturas se estende até ao dia 09 de Junho de 2022, e dentro de dois anos a província contará com um grande impulso no sector agrícola, que é cada vez mais expressivo nos últimos anos, sendo que no primeiro semestre de 2021, a província atingiu o 3º lugar de produção acumulada de todos os produtos agrícolas a nível nacional.