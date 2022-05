Litígio da IURD: INAR faz “braço de ferro” contra poderes instituídos e consagrados na Constituição

Mesmo com a sentença judicial do dia 31 de Março do ano em curso, que deitou por terra todas as acusações levantadas pelos bispos e pastores da Igreja Universal do Reino de Deus contra a liderança da IURD em Angola, o Instituto Nacional dos Assuntos Religiosos (IMAR) pondera entregar o património daquela confissão religiosa que congrega no seu seio mais de 6 mil fiéis aos dissidentes por causa das novas revelações.

Uma fonte bem posicionada do INAR, informou esta manhã, 05 de Maio, ao Factos Diários que a sua instituição está dividida em relação ao assunto da Igreja Universal do Reino de Deus, por esta razão, conta a fonte, o Director Nacional do INAR, Francisco de Castro Maria deixou de abordar o dossier com o seu staff após ter conhecido a verdadeira história.

INAR toma partido e desrespeita ordem judicial

Com vista a dar voz ao processo, a ala dissidente da IURD dentro do INAR, indicou o Director Adjunto do INAR, Ambrósio Micolo para se pronunciar sobre o assunto nos órgãos de difusão massiva e num dos seus pronunciamentos, alertou que a sua instituição poderá efectuar a entrega dos bens apreendidos à liderança reconhecida pelo INAR, ignorando deste modo, a Associação Religiosa reconhecida por Decreto Executivo n.º 31-B/92, de 17 de Julho, registada na Conservatória dos Registos Centrais, Assento n.º 26, sita na Avenida Comandante Nicolau Gomes Spencer, n.º 159, Bairro Maculusso que é por sinal o fiel proprietário destes patrimónios antes da sua apreensâo.

A ser verdade, esta intenção demonstra uma total incoerência e desconhecimento das suas atribuições e, pior ainda: um total desrespeito a separação e interdependência de poderes, na medida em que este Instituto público, agora nas vestes de parte interessada no processo, se recusa terminantemente a cumprir a ordem judicial a favor de uma instituição reconhecida pelo Estado Angolano desde 1992. Essa manifesta vontade, expressa pelo Director Adjunto do INAR, poderia beliscar e atropelar princípios basilares da própria constituição, que estabelece a separação e harmonia dos poderes instituídos. Sendo a IURD uma instituição com estatutos e regulamentos internos que regem o seu funcionamento, um possível favorecimento do INAR, ainda que da vontade de alguns poucos, contra a Igreja Universal, mancharia todo o trabalho que as Instituições vocacionadas para o efeito realizaram em função das denúncias dos dissidentes, tendo culminado o processo com a absolvição dos réus da esmagadora maioria dos crimes de que estavam a ser acusados e julgados.

Resta agora uma pergunta: Pode o INAR, na qualidade de fiel depositário do património da IURD, desacatar um acórdão do Tribunal para a restituição do referido património?

De acordo com a fonte, a Igreja Universal do Reino de Deus, liderada pelo Bispo Alberto Segunda, se a informação interna funcionar, poderá receber os seus bens para dar maior e melhor comodidade aos fiéis que aguardam há dois anos esta oportunidade.

O Reverendo Antunes Huambo, Presidente do Fórum Nacional da Juventude Religiosa e líder do Conselho das Igrejas Cristãs em Angola, ao se referir do caso IURD, fez saber no dia 30 de Abril deste ano, durante uma actividade de exaltação os feitos de JLO que, “nunca , e em nenhum momento se ouviu na história de Angola que um catequista vai dar aulas ao padre, ou o padre querer ser chefe do Bispo, isso em Angola também não vai acontecer, está restituída a legalidade”, alertou.