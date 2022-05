Edgar Morcys: Apaixonado por marketing e educação lança “Ebook”

Edgar Morcys é Mestrando em Direcção Estratégica de Marketing pela Universidad Europea del Atlántico e Graduado como um dos melhores estudantes do IMETRO, onde fez parte da primeira equipa do Centro de Estudos e Investigação Cientifica – CEICin, actuando como pesquisador.

Iniciou a sua carreira profissional em marketing numa das melhores agência de África, a EXP Agency, representada em Angola pela Activation Marketing. Começou o seu ciclo de especialização em Marketing.ABT em Nairobi – Quénia, Adis Abeba – Etiópia e Johannesburg – África do Sul, acumulou uma vasta experiência a nível estratégias de mercado, gestão de marcas e marketing digital, com forte actuação em mercados africanos.

Numa entrevista bastante aprazível traz os meandros e fundamentos que o levaram a escrever um livro ligado ao marketing digital.

Qual é o título do livro que vai lançar?

O titulo do ebook é “Marketing.ABT – Sete Estratégias que Nunca Devem Ser Ignoradas”.

Quando e onde pretende lançar?

O ebook foi disponibilizado no dia 4 de Abril as 00h00, conscientemente no dia em que comemoramos 20 anos de paz efectiva.



Qual é o seu público alvo?

O eBook é um guia destinado a profissionais, empreendedores e estudantes, que queiram aprender marketing estratégico, baseado nos fundamentos reiais da ciência, quer seja para empreender, seguir uma careira, ou melhorar processos existentes a nível de marketing, isto porque existe muito conteúdo sobre marketing, mas as pessoas focam-se muito em aprender as técnicas sem compreender os fundamentos.

O que retrata a obra literária?

O eBook é um guia pratico de marketing estratégico, que serve para apoia a implementação de estratégias de marketing e comunicação para qualquer tipo de negócio, porque está baseado na metodologia Marketing.ABT, uma metodologia desenvolvida através de uma abordagem simplificada e apoiada nos fundamentos da ciência, desde a parte estratégica ao operacional, do tradicional ao digital.



Quantas páginas tem o livro?

O ebook tem 30 páginas, incluídos separadores para cada um dos temas.

Até ao momento já disponibilizou quantos livros?

É o meu segundo ebook, sendo que o primeiro foi um eBook de desenvolvimento pessoal lançado em 2016 e também disponibilizado de forma gratuita em www.edgarmorcys.com, basedo em uma experiencia extraordinária com a NBA. Estou a preparar a próxima obra, ainda sem data, que será um livro em formato físico e muito mais completo.

Enquanto escritor quais são as suas metas?

Não me considero um escritor, sou essencialmente um marketeer e educador e a escrita nada mais é do que uma das ferramentas das quais me sirvo para partilhar conhecimento. Portando não existe uma meta a ser cumprida, existe um caminho infinito que se materializa em ajudar os profissionais, empreendedores e estudantes, que queiram aprender marketing de verdade, baseado nos princípios fundamentais da ciência, quer seja para conduzir um negócio próprio, seguir uma careira em uma empresa, ou melhorar processos existentes a nível de marketing.



Mais sobre o autor: Apaixonado por marketing e educação

Como um amante de marketing e educação podem esperar de mim mais trabalho e dedicação no sentido de continuar a apoiar Profissionais, estudantes e negócio, partilhando o conhecimento que tenho nesta área. Para que o meu trabalho alcance cada vez mais pessoas e empresas e, que todos aqueles que têm interesse em aprender mais sobre marketing, encontrem nas minhas abordagens, em todos os canais, uma contribuição valiosa para sua carreira ou negócio.

Para os iniciantes na área de marketing sugiro sempre que comecem por estudar os fundamente em um curso bem estruturado ou através de livros, digitais, ou físico e não tentarem aprender varias coisas dispersas na internet, porque o pior que pode acontecer a um profissional de marketing é não conseguir medir o impacto das acções que está a desenvolver e todos que não dominam os fundamentos, acabam se tornando este tipo de profissional, que parece que sabe, mas no fundo nem sabe que não sabe.