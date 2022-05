Prémios Tigra “Nova Garra” elevam o novo talento nacional em seis áreas da sociedade

A Refriango apresentou esta terça-feira a segunda edição da iniciativa da Cerveja Tigra que visa promover o que de melhor se faz em Angola. Os Prémios Tigra Nova Garra, chegam com o objectivo de premiar e elevar o novo talento nacional, que se destacam em diversas áreas da sociedade como Saúde, Artes, Meio Ambiente, Desporto, Ciência & Tecnologia & Mundo Digital e Música.

A Cerveja Tigra da Refriango tem como base na sua estratégia de comunicação, desenvolver e capacitar os Jovens Angolanos. Neste sentido, tem vindo a desenvolver iniciativas que promovem o desenvolvimento técnico e humano dos jovens, dando oportunidades que permitem marcar a diferença na sociedade civil. Em 2020, criou o portal a Escola dos Tais, um agregador de conteúdos úteis aos jovens, como informação sobre projectos de empreendedorismo, dicas de como fazer um curriculum vitae, projectos de liderança feminina, vagas de emprego ou estágios profissionais. O portal inclui também dados sobre a iniciativa TCUBS – Incubadora de Inovação, e agora sobre os Prémios Tigra Nova com Garra ,onde os vencedores desta que é a segunda edição terão os seus projectos publicados.

“É com enorme alegria que hoje iniciamos a segunda edição dos Prémios Tigra Nova Garra. Para quem acompanhou a edição do ano passado através das TPA, pode sentir a emoção e a relevância deste projecto. Esta plataforma da Cerveja Tigra, visa trazer para o conhecimento da sociedade civil, o talento e a entrega de forma voluntária e com amor cada um deles impacta a sua comunidade. Entender que estes jovens são as novas referências, exemplos de agentes de transformação da nossa sociedade, são eles que estão a contribuir positivamente para a transformação do nosso país. Para nós Refriango é imperativo que cada uma das nossas marca tenha um propósito social, e com a Tigra queremos continuar a potencial o “tal” que ousa sonhar e fazer diferente” referiu Tânia Jardim, Administradora de Marketing da Refriango.

O Corpo de Júri é composto por 6 jurados: para a área da Saúde, Ludmila Rangel, Jornalista e Consultora para a área da Saúde; em Meio Ambiente, Iliandra Baptista, Gestora de Projectos em Ambiente na Eco Angola; nas Artes, Mehak Vieira, Fundadora e Curadora da JAHMEK – Galeria de Arte Contemporânea; em Desporto, Walter Lobão, Empreendedor na área desportiva; para Ciência & Tecnologia & Mundo Digital, Mauro Sérgio, Engenheiro Electrónico, Empreendedor e Repórter da National Geographic; e na categoria de Música, Tri Chu – Hélio Santos, Produtor e Promotor de Eventos.

O Presidente do Júri é Danilo Castro. O empreendedor africano, Criador de Conteúdos e Comunicador Digital exalta a iniciativa. “O facto de ser uma segunda edição reforça o compromisso que a marca tem para com os jovens. Acima de tudo a importância que tem uma empresa privada criar plataformas que promovam a visibilidade de projectos e jovens, que de outra forma continuariam no anonimato. Para mim como presidente do Júri, a alteração do formato de votação, onde passamos a ter o voto do público somado à votação dos jurados, permite equilibrar os nomeados que não dispõem de tantos recursos nas redes sociais. “

O Júri indicou quatro nomeados em cada uma das seis categorias, um total de 24 nomeados.

Na área do Meio Ambiente os indicados são: Imisi Almeida, gestor cultural; Isilda Cavaleca, bióloga; Marco Paulo, geólogo; e Rafaela Borges, educadora ambiental.

Para Feras das Artes, o júri nomeou: Adriano Cangombe, curador de Arte e professor; Anita Sambanje, artista visual; Mwana Pwo, fotógrafa; e Hélder Garcia, artista plástico e designer.

As Feras do Desporto nomeadas são: Rafaela Santo, nadadora profissional; Zine Salvador, futebolista; Victor dos Santos, atleta de Jiu Jitsu; e Stelvia Pascoal, andebolista.

Por seu lado, os nomeados para Feras da Ciência e Tecnologia são: Xande Pinto, desenvolvedor; Benjamin Cardoso, estudante de Electrónica e Telecomunicações; Elisa Capololo, Engenheira Informática; e Francisco da Mata, Estudante de Ciências de Computação.

O júri nomeou ainda como Feras da Saúde: Stella Constantina, obstetra; Edna de Alegria, fisioterapeuta; Kelson Francisco, pediatra; e Márcio Gaspar, cirurgião.

Por último, os indicados para Fera da Música são: Olinda Simeão, cantora e compositora; Custódio Bistt, professor de música; Prince Marcos, músico e fotógrafo; e o músico Xaxi.

Os quatro nomeados de cada categoria, indicados pelo Júri, irão a voto popular através de vídeos exibidos no canal – Cerveja Tigra no YouTube. Os vídeos apresentam o nomeado e um descritivo geral do seu trabalho. O público irá votar através de “likes” aos vídeos publicados. De referir que são apenas contabilizados votos/”likes” quando o utilizador se encontra com o login feito no Youtube. Nesta edição, os vencedores serão apurados não só através dos likes recebidos nos seus vídeos, como também pela votação do júri do concurso, cuja avaliação vai valer 50%.

Para o vencedor de cada categoria, existe um Prémio de 1.000.000 AOA (um milhão de kwanzas), um troféu e a oportunidade de participar em wokrshops e sessões de formação promovidas pela Cerveja Tigra.

A votação começou no dia 3 de Maio na página da Cerveja Tigra no YouTube e será feita de forma escalonada: para as categorias Meio Ambiente e Artes, a votação estará aberta de 3 a 9 de Maio; para Desporto e para Ciência e Tecnologia, de 10 a 16 de Maio; e para Saúde e Música, de 17 a 23 de Maio.

Os Vencedores serão anunciados e premiados durante a Gala que se irá realizar no dia 28 de Maio no Hotel Epic Sana e que será transmitida pela TPA e pelo portal Platinaline.

Sobre Cerveja Tigra

A Cerveja Tigra é produzida na unidade industrial da Refriango com uma avançada tecnologia utilizada permite um rigoroso controlo de qualidade e a máxima segurança alimentar, garantindo que o produto é rigorosamente controlado, de forma automática e computadorizada, para que o resultado final seja consistente e perfeito, garantindo a máxima qualidade da cerveja.

Sobre a Refriango

A Refriango está acreditada e certificada internacionalmente pelo cumprimento dos padrões das mais rigorosas metodologias de higiene, qualidade e segurança. É a única empresa de bebidas em angola com

certificação ISO 22 000.