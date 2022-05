João Lourenço confirmado como candidato do MPLA

O Comité Central do MPLA aprovou, esta terça-feira, a candidatura do líder do partido, João Lourenço, a Presidência da República de Angola nas próximas eleições gerais, agendadas para Agosto do corrente ano.

A informação consta do comunicado de imprensa saído da 2ª Sessão Ordinária do Comité Central do MPLA, precedida de uma outra reunião do Bureau Político, ambas orientadas pelo líder do partido, João Lourenço.

De igual modo, a reunião aprovou as resoluções sobre a participação do MPLA nas eleições gerais de 2022 e o Relatório de Balanço do seu VIII Congresso Ordinário, realizado de 9 a 11 de Dezembro de 2021, que reelegeu João Lourenço, como presidente do partido, com 98,04% dos votos.

A sessão indicou, ainda, Manuel Fernando Correia Victor “Nelo Victor” para o cargo de director de Informação e Propaganda do Comité Central.

Os participantes ao encontro anuíram a substituição de Yara Gracinda de Carvalho e Maria da Assunção Pacavira, indicadas para o exercício de funções incompatíveis com a actividade partidária e, em função disso, serão substituídas pelos militantes Esperança Elga Pena e Osvaldo António José Caculo.

Informações sobre registo eleitoral oficioso

O órgão foi informado sobre o registo eleitoral oficioso, assim como a preparação do processo eleitoral, a nível do partido, pelo que manifestaram disponibilidade para a materialização das acções que conduzam o MPLA e o seu líder, para uma vitória expressiva nas próximas eleições gerais.

Foi aprovada, também, a resolução sobre o regulamento do Conselho de Honra do MPLA, que funciona como instrumento de consulta do Presidente do MPLA, congregando figuras históricas ou militantes que desempenharam funções de grande relevância para a vida do partido.

Durante o encontro, foram eleitos os membros da Comissão de Disciplina, Ética e Auditoria do Comité Central, cuja missão será a de fazer cumprir as disposições constitucionais, legais, estatutárias, regulamentares e do programa daquele partido.

Infra-estruturas de impacto socioeconómico

Os membros do CC do MPLA enaltecem a construção e importância das obras de construção do canal do Cafu (Sistema de Transferência de Água do Rio Cunene, projecto que visa combater a seca severa e beneficiar um total de 230 mil habitantes e 255 mil cabeças de gado, naquela região sul do país.

Destacaram, ainda, a construção e inauguração do Hospital Geral de Cabinda e do Terminal Marítimo de Passageiros (Cabinda), assim como dos demais investimentos de impacto socioeconómico, que visam garantir melhores condições de vida às populações .

Os membros do CC congratularam-se com os actos de massas políticos, realizados no âmbito da pré-campanha eleitoral deste partido, que evidenciam a capacidade de mobilização das estruturas intermédias e a prontidão dos militantes, amigos, simpatizantes do MPLA e cidadãos eleitores, tendo em vista a vitória eleitoral.



Condolências pela morte do Historiador Artur Júlio

Os participantes à reunião manifestaram tristeza e consternação pelo falecimento do director do Centro de Documentação e Investigação Histórica do Comité Central, Artur da Silva Júlio, ocorrido no dia um deste mês, na República da África do Sul.

Face ao infausto acontecimento, inclinam-se perante à sua memória e endereçam à família enlutada as suas mais sentidas condolências.

Saudação pelo Dia da Liberdade de Imprensa

O Comité Central do MPLA saúda os profissionais da Comunicação Social, por ocasião do 3 de Maio, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa.

Reconhece este direito fundamental como essencial para o reforço da democracia, promoção contínua da paz, justiça, desenvolvimento sustentável e direitos humanos.