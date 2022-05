Angola e Namíbia assinam Protocolo de Cooperação Policial

Os governos de Angola e da Namíbia assinaram, nesta segunda-feira, na capital namibiana (Windhoek), um Protocolo de Cooperação sobre matéria Policial.

Segundo soube a ANGOP nesta segunda-feira (2), o referido instrumento jurídico foi rubricado pelo ministro do Interior de Angola, Eugénio Laborinho, e o seu homólogo namibiano, Albert Kawana.

Na ocasião, Eugénio Laborinho disse que “entre as repúblicas de Angola e da Namíbia existem fortes laços históricos e culturais, bem como uma forte identidade de pontos de vista que remontam aos primórdios da independência nacional”.

Já o ministro namibiano aproveitou a ocasião para agradecer “o imparável apoio de Angola ao povo namibiano”, que considerou ter sido determinante para a independência do seu país.

O Protocolo assinado visa, dentre outros objectivos, estabelecer os domínios e as formas de cooperação policial com base no acordo existente em matéria de ordem pública.

Áreas como gestão da ordem pública, prevenção e combate ao terrorismo, segurança rodoviária, investigação sobre crimes cibernéticos, patrulhamento náutico, montagem de viaturas policiais e outras fazem parte do acordo hoje assinado.

Para terça-feira está previsto visitas às zonas fronteiriças, onde os dois ministros vão falar com as forças dos dois estados, cidadãos que residem naquelas zonas e, no final, se decidirá sobre a abertura da fronteira comum.

Contudo, a Namíbia já agradeceu a disponibilidade do governo de Angola em abrir as fronteiras, pelo facto de muitos cidadãos que dependem do comércio transfronteiriço estarem a passar por grandes dificuldades.

Paralelamente a este trabalho, os titulares dos órgão executivos centrais, nomeadamente Comandante-Geral da Polícia Nacional, os directores-gerais do Serviço de Investigação Criminal (SIC), Serviços de Migração e Estrangeiros (SME) e Serviços Prisionais (SP) estão a desenvolver actividades com os seus homólogos.