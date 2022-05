Suposta detenção do fundador Jack Ma colocou acções do Alibaba em queda livre

Queda nas acções só parou quando o jornal estatal chinês esclareceu que o suspeito detido trabalha como director de pesquisa e desenvolvimento de hardware, e não era o accionista maioritário da Alibaba.

As acções do Alibaba sofreram esta terça-feira uma queda superior a 9% nos primeiros minutos da sessão da bolsa de Hong Kong, devido à suposta detenção do fundador do gigante do comércio electrónico chinês, Jack Ma.

Esta manhã, a televisão estatal chinesa CCTV tinha anunciado “restrições de liberdade” impostas em Hangzhou — cidade do leste da China onde fica a sede do Alibaba — a um homem de apelido Ma, em 25 de Abril.

Aquele homem é acusado de “conluio com forças hostis antichinesas no exterior” e de “actividades que colocam em risco a segurança nacional, como incitar a secessão ou subverter o poder do Estado”.

A notícia levou a que as acções do Alibaba caíssem 9,4% nos primeiros 15 minutos da sessão da bolsa de valores de Hong Kong.

Uma queda que só terminou quando o jornal estatal chinês Global Times esclareceu que o suspeito trabalha como director de pesquisa e desenvolvimento de hardware numa empresa de computadores.

Depois do desmentido, as acções do Alibaba recuperaram e estavam a perder 0,69% a duas horas do fecho da sessão.

O gigante do comércio electrónico foi uma das empresas privadas mais afectada por uma campanha do Governo chinês para apertar a regulação no sector digital, que atingiu também a Didi, conhecida como o “Uber chinês”.

Em Outubro de 2020, Jack Ma fez um discurso altamente crítico da estratégia de Pequim de minimizar os riscos no sistema financeiro e dos bancos tradicionais, que, segundo ele, ainda são geridos como “lojas de penhores”.

O ainda accionista maioritário do Alibaba reapareceu depois de três meses sem surgir em público, período em que as autoridades chinesas cancelaram a oferta pública inicial do Ant Group, a tecnológica financeira do grupo.

Desde então, o Alibaba perdeu cerca de 65% da capitalização de mercado, tendo ainda recebido uma multa recorde de 2,8 mil milhões de dólares (2,5 mil milhões de euros) por abusar da posição de mercado, no ano passado.