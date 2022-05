ONU enaltece esforço de Angola na pacificação da RCA

A Organização das Nações Unidas (ONU) reconheceu, esta segunda-feira (2), os esforços empreendidos por Angola no processo de pacificação na República Centro-Africana (RCA).

O sentimento foi apresentado, esta segunda-feira, em Luanda, ao Presidente da República, João Lourenço, pela representante especial do Secretário-Geral da ONU na RCA, Valentina Rugwabiza, durante uma audiência que lhe foi concedida pelo estadista angolano no Palácio Presidencial, à Cidade Alta.

Ao prestar declarações à imprensa, à saída do encontro, Valentina Rugwabiza, que se encontra no país desde a tarde de domingo, referiu que este foi um dos pontos que mais dominou o encontro com o Presidente da República.

“A razão da minha visita a Angola visou, essencialmente, apresentar os agradecimentos das Nações Unidas à República de Angola e ao Presidente João Lourenço por tudo quanto tem feito para a paz e estabilidade na República Centro-Africana, bem como analisar o roteiro de paz traçado para aquele país”, realçou.

A diplomata, de nacionalidade ruandesa, disse que não podia passar por Luanda sem “dar essa nota” ao Presidente João Lourenço, dado o “bastante” empenho para a estabilidade na RCA, ressaltando que Angola contribuiu, de forma significativa, para a conclusão do Roteiro para a Paz na RCA, um instrumento que considerou “fundamental” para se chegar ao acordo de paz no país.

“Angola colocou grande esforço para a conclusão deste instrumento”, frisou. A representante especial do Secretário-Geral da ONU na RCA considerou o actual quadro vivido naquele país como evolutivo, não obstante admitir o trabalho que ainda tem de se levar a cabo para a pacificação total.

“Nesse momento, já não estamos na estaca inicial daquilo que era o processo na RCA. Hoje, a RCA está a tomar um rumo diferente, graças ao Roteiro de Paz desenhado. O que temos de fazer, neste momento, é continuar a trabalhar nesse roteiro”, realçou Valentina Rugwabiza, para quem ainda é necessário levar a cabo o processo de desmobilização e reintegração das forças que, outrora, “estavam a fazer rebelião”. “É um processo que temos que continuar a acompanhar e seguir”, aclarou.

Após assumir, em 2020, a Presidência em Exercício da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos (CIRGL), o Presidente João Lourenço promoveu, em Luanda, três mini-cimeiras sobre a situação de segurança na República Centro-Africana, tendo a segunda concluído com o anúncio, pelo estadista angolano, do abandono da oposição armada da via da guerra, para participar na materialização de um processo sério de desarmamento, desmobilização, reinserção e reintegração.

João Lourenço destacou que, com este passo, ficavam reunidas as condições para o início de uma nova fase das acções de pacificação na República Centro-Africana, com o Governo de Touadera a liderar a condução de todos os actos que levem à concretização efectiva das disposições estipuladas no acordo de Cartum.

“Estamos, agora, perante a possibilidade de se definir um quadro, no âmbito do qual se deve pôr em acção os mecanismos de implementação dos entendimentos alcançados com a oposição armada”, frisou, na altura.

Valentine Rugwabiza, que antes de ser recebida na Cidade Alta, passou pelo Ministério das Relações Exteriores, onde reuniu com o chefe da diplomacia angolana, Téte António, sucede no cargo Mankeur Ndiaye, do Senegal, que liderava a missão desde 2019. A diplomata trabalhou por mais de 30 anos em questões de desenvolvimento e segurança em África, tanto no sector público quanto no corporativo.

Em 2016, desempenhou as funções de representante permanente do Rwanda nas Nações Unidas e embaixadora não-residente do seu país na Colômbia e na Jamaica. De 2014 a 2016, foi ministra para os Assuntos da Comunidade da África Oriental e membro da Assembleia Legislativa da África Oriental e de 2005 a 2013, directora-geral-adjunta da Organização Mundial do Comércio (OMC), em Genebra.

Anteriormente, foi representante permanente do Rwanda no Escritório das Nações Unidas em Genebra e agências especializadas das Nações Unidas, bem como embaixadora extraordinária e plenipotenciária do Rwanda na Confederação Helvética, de 2002 a 2005.