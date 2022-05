Comissão Europeia impõe novas sanções contra a Rússia

A Comissão Europeia apresenta esta terça feira, 4 de Maio, o sexto pacote de medidas com impacto na economia em Moscovo. As sanções podem incluir a importação de petróleo. Prevê-se que haja um embargo progressivo do petróleo da Rússia.

O objectivo desta medida é que a União Europeia deixe de comprar petróleo russo até ao final do ano. O chefe da diplomacia europeia adiantou que uma das novas sanções será excluir mais bancos russos do sistema bancário que permite transferências internacionais.

A Itália pretende cortar a dependência do gás russo até o segundo semestre de 2024, afirmou o ministro da Transição Ecológica da Itália, Roberto Cingolani.

“Devemos ser autónomos no segundo semestre de 2024, podemos ficar sem importar gás russo”, disse esta terça feira Roberto Cingolani em entrevista ao jornal La Repubblica.

Questionado sobre o mecanismo de pagamento de rublos proposto para o gás russo, Cingolani disse que a Comissão da Europeia tem de tomar uma decisão política “clara e inequívoca” para evitar que a responsabilidade seja transferida para os governos individuais e empresas de petróleo e gás.