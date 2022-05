Oficial: Refriango é o novo engarrafador da Coca-Cola em Angola

A partir de 1 de Julho deste ano, os produtos da The Coca-Cola Company em Angola serão produzidos, engarrafados e distribuídos pela Refriango. O gigante multinacional de bebidas anunciou a mudança de parceiro comercial no nosso país, como parte de uma estratégia de reestruturação para reforçar a sua posição em Angola.

A Refriango assumirá, dentro de dois meses, a preparação, embalagem, distribuição e comercialização da Coca-Cola, Fanta, Sprite, Minute Maid e Schweppes, produtos das marcas de The Coca-Cola Company em Angola.

A mudança será efectiva a partir de 1 de Julho, quando o Grupo Castel, até agora o engarrafador dos produtos de The Coca-Cola Company em Angola, passar o testemunho à Refriango.

A empresa garante que a escolha da Refriango como parceiro comercial promoverá a “inovação e o crescimento de marcas reconhecidas pelos consumidores” e, ao mesmo tempo, reforçará a estratégia de “criar parcerias com agentes económicos dedicados ao desenvolvimento dos seus mercados”. “A The Coca-Cola Company procura constantemente soluções que garantam que a sua operação se desenvolva de forma sustentável, através de parceiros engarrafadores independentes”, lê-se num comunicado.

A nova parceria entre as duas empresas dá-se “na linha de acções que visam dar continuidade à evolução” do sistema da empresa e no contexto de uma “estratégia consistente centrada no mercado e na execução de projectos” em Angola, afirma ainda a The Coca-Cola Company.

Manter um “serviço de excelência” e trazer benefícios para a economia nacional e para os angolanos, através do investimento contínuo no país e a subsequente geração de empregos a nível local, é outro dos objectivos desta parceria com a Refriango, segundo a The Coca-Cola Company.

O anúncio, em Luanda, surge no mesmo dia em que a unidade da The Coca-Cola Company em África divulgou a reestruturação do seu sistema em vários países, incluindo Angola. Segundo a empresa, nesta primeira fase investirá 150 milhões USD durante o resto do ano para consolidar o negócio no continente.

A The Coca-Cola Company está presente em África há 90 anos, operando em 54 países do continente, entre os quais Angola.