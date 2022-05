Oficial: Carlos Sainz renova contrato com a Ferrari

Piloto espanhol rubricou um novo contrato até 2024.

A manhã desta quinta-feira trouxe novidades na Scuderia. A Ferrari anunciou a renovação de contrato com Carlos Sainz, que assim fica ligado à equipa italiana até 2024.

“Estou muito feliz por ter renovado o meu contrato com a Ferrari. Sinto-me muito motivado, isto demonstra a confiança que a equipa tem em mim”, afirmou Sainz, em declarações reproduzidas pelo site Soymotor.

Com contrato a terminar no final da presente temporada, existiam ainda algumas dúvidas sobre a permanência de Sainz na Ferrari. No entanto, conforme anuncia a mesma fonte, o contrato estava já rubricado há vários dias, só que ambas as partes só quiseram tornar a decisão pública em Ímola, antes do Grande Prémio da Emilia-Romagna.

“Quando me juntei à equipa em 2021, o objetivo era ajudar a Ferrari a voltar à senda de triunfos e lutar por ambos os campeonatos. Agora, o F1-75 está a demonstrar ser o favorito na batalha pelo título. O que realmente permite-me perseguir esses objetivos”, afiançou ainda o espanhol.