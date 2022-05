Com Bolsonaro sem moral, Brasil fica fora do G7 de novo

Governo Bolsonaro não foi convidado pela Alemanha para participar da Cúpula do G7

Reunião terá presença de quatro países convidados, além dos membros fixos

Brasil não foi convidado para participar do evento em 2019 nem em 2021; em 2020, a cúpula não aconteceu

O Brasil não foi convidado para participar da Cúpula do G7, que vai acontecer no mês de junho. Nesta segunda-feira (2), o governo da Alemanha anunciou que vai convidar quatro países em desenvolvimento para participar do encontro – e o Brasil não é um deles.

Segundo informações do jornalista Jamil Chade, do Uol, o anúncio foi feito pelo porta-voz do governo alemão, Steffen Hebestreit. Neste ano, a Alemanha é a responsável por presidir a cúpula. Os quatro países selecionados para estar na Cúpula do G7 foram Senegal, África do Sul, Índia e Indonésia.

Essa não é a primeira vez em que o Brasil fica de fora do encontro. Desde o início do governo de Jair Bolsonaro (PL), o país não participou da cúpula. Em 2021 e em 2019, o Brasil não recebeu o convite para participar. O país já foi convidado diversas vezes para a Cúpula do G7 e não costumava ficar fora do evento.

Em 2019, o convite foi feito pelo presidente Emmanuel Macron, da França, aos países em desenvolvimento. Foram convidados Chile, Egito, África do Sul, Senegal, Índia e Ruanda. Já em 2021, o Reino Unido chamou Índia, Coreia do Sul e Austrália. Em 2020, o evento seria presidido pelos Estados Unidos e o Brasil tinha esperanças de ser convidado, já que Donald Trump era o presidente do país, mas a cúpula não aconteceu.

O G7 é formado pelas principais economias do mundo: Estados Unidos, Japão, Itália, França, Reino Unido, Alemanha e Canadá.