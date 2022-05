Reverendo Antunes Huambo “coloca” ala angolana no “lugar”: “Nunca um padre será chefe do Bispo”

O Reverendo Antunes Huambo, Presidente do Fórum Nacional da Juventude Religiosa e líder do Conselho das Igrejas Cristãs em Angola (CICA), mostrou-se regozijado com a presença massiva das Igrejas na denominada “marcha de milhões”, realizada este sábado, 30 de Abril, pelo MPLA, na província de Luanda.

O líder religioso que, em tempos idos, teve o apoio de muitas igrejas cristãs depois de ter conseguido contornar a burocracia que se verifica no processo de legalização das denominações religiosas, por parte do Instituto Nacional para os Assuntos Religiosos (INAR), abordou, na sua comunicaçào à imprensa, o caso da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) em Angola, actualmente dividida em duas alas: “a angolana, ligada a pastores dissidentes e a brasileira, originária da mateiz fundada pelo bispo Edir Macedo.

Na ocasião, o Reverendo chamou atenção ao facto de nunca se ter visto, “em nenhum momento da história de Angola que um catequista vai dar aulas ao padre, ou o padre querer ser chefe do Bispo”, tendo alertado que em Angola essa situação que, na sua visão não irá acontecer em Angola.

“Está restituída a legalidade”, sublinhou.

Informações oficiais partilhadas aos órgãos de comunicação social dão conta que, finalmente, apenas recentemente o poder político e judicial receberam informações fidedígnas sobre o caso IURD, pois alguns elementos ligados ao SINSE que transmitiam dados deturpados aos órgãos de decisão e, com absolvição dos Bispos e Pastores Angolanos no dia 31 de Março do ano em curso, o caso poderá ganhar uma outra dinâmica.



Fiéis da IURD “dão mais cor” ao acto do MPLA

Mais de 6 mil fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus, liderada pelo Bispo Alberto Segunda, participaram no acto político de massa do MPLA que teve como pano de fundo o apoio às políticas sociais do Executivo liderado pelo Presidente João Lourenço.

Sobre este facto, o reverendo Antunes Huambo considerou que o acto selou, definitivamente, a aproximação da IURD e o Executivo angolano.

“Estou muito feliz com a moldura humana que o nosso Bispo Alberto Segunda conseguiu colocar aqui nesta estrada em apoio ao Presidente da República. A presença destes fiéis representa a obediência absoluta da IURD às autoridades constituídas”, sustentou.