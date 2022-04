Um dos maiores rivais de Elon Musk já reagiu à compra do Twitter

Jeff Bezos aproveitou para elogiar o novo dono da rede social.

Jeff Bezos, o líder da Amazon e da Blue Origin e considerado também um dos maiores rivais de Elon Musk, questionou-se no Twitter se o governo chinês ganhará algum tipo de vantagem na rede social agora que a plataforma passou a ser detida pelo empresário.

Bezos citou um ‘tweet’ partilhado por um jornalista do New York Times no qual são apontados os vários interesses comerciais de Elon Musk na China, colocando a hipótese de o governo chinês poder ganhar alguma vantagem na plataforma digital.

“A minha resposta à minha própria questão é que provavelmente não”, escreve Bezos. “O resultado mais provável neste assunto é alguma complexidade na China para a Tesla em vez de censura no Twitter”.

Mesmo sendo um rival, Bezos aproveitou para elogiar a capacidade de Elon Musk “para navegar neste tipo de complexidade”, manifestando portanto confiança na liderança do empresário.