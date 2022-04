Conversa com Putin e Mario Draghi: Presidente da República apela um “cessar-fogo imediato”

O Presidente da República, João Lourenço, conversou esta quinta-feira, 28, ao telefone com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, e com o chefe do Governo italiano, Mario Draghi, visando um “cessar-fogo imediato e o regresso às conversações” face ao conflito na Ucrânia.

João Lourenço conversou com ambos os dirigentes em momentos diferentes e o diálogo, refere uma nota da Secretaria de Imprensa do Presidente angolano, decorreu em ambiente de “bastante cordialidade e visaram conseguir-se um cessar-fogo imediato”.

As conversas tiveram também como propósito “o regresso à mesa das conversações para a busca de uma paz duradoura, não apenas para a Ucrânia mas também para a Europa”.

Segundo uma nota de Secretaria de Imprensa do Presidente angolano, a conversa entre João Lourenço, Putin e Draghi surge no quadro da obrigação que os Estados-membros das Nações Unidas têm de contribuir para a paz e segurança mundial.