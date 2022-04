Moxico: Gonçalves Muandumba apela Polícia Nacional a ser contra “turbulências eleitorais”

O governador provincial do Moxico, Gonçalves Muandumba, recomendou hoje, no Luena, a Polícia Nacional (PN) a prevenir e combater “eventuais turbulências” no período antes, durante e pós eleitoral.

Muandumba fez tal recomendação após entregar viaturas ao comando local da Polícia Nacional para reforçar os meios que visam auxiliar os efetivos a garantirem a ordem e a tranquilidade públicas durante o processo eleitoral.

Reconheceu que não é possível exigir condições ao órgão sem que se criem tais condições para que possam cumprir com honra e dignidade a nobre missão de garantir a tranquilidade.

Com as condições criadas, segundo o governador, há, efectivamente, necessidade, neste período de campanha eleitoral, de se evitar turbulência.

Reafirmou que a PN e todos órgãos de segurança, são o baluarte e garantia do sucesso de todo o processo eleitoral.

Por isso, o governante quer que a população sinta-se, cada vez mais segura, daí a necessidade da colaboração de toda população para protecção dos bens públicos e não só.

O comandante provincial, Dias do Nascimento, disse ser “confortante” receber viaturas para o reforço do patrulhamento, o que obrigará a PN a reforçar os mecanismos de prevenção e combate a criminalidade.

O comissário da PN reafirmou que vai implementar as melhores politicas de prevenção, com realce ao patrulhamento de proximidade, que vai permitir um maior diálogo com a população.