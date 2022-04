Covid-19: País vacina mais de 20 mil pessoas em 24 horas

As autoridades sanitárias anunciaram, esta terça-feira, a vacinação de vinte e dois mil 682 cidadãos, nas últimas 24 horas.

De acordo com o boletim diário, os destaques recaem para as províncias Uíge, que vacinou 5.7083 pessoas, Luanda com 3.728, Huila com 3.086, Bié com 2.956, Cuanza Sul com 1.596.

O cumulativo aponta para 18.433.056 vacinados, dos quais 12.114.128 com uma dose, 6.373.122 com duas doses e 378.753 com a dose de reforço feita.

A população alvo é de 18.932.660de angolanos a serem vacinados.