Petro de Luanda nas meias-finais da Champions League e fica entre as cinco melhores equipas de África

O Petro de Luanda, única equipa angolana sobrevivente nas competições africanas, conseguiu, no sábado, 23, qualificar-se para as meias-finais da Liga dos Campeões africanos de futebol, ao empatar (1-1) na visita ao Mamelodi Sundowns, a contar para a segunda-mão dos quartos-de-final.

Com esta passagem para as meias-finais da “Champions” de África, os ‘tricolores’ conseguem alcançar os objectivos traçados por Tomás Faria, aquando da sua reeleição em 2020, quando manifestou o desejo de colocar o Petro entre as cinco melhores equipas de África.

No jogo de sábado, Bryan Onyango, aos 49 minutos, abriu o marcador para os sul-africanos, que, minutos antes, falharam um penálti. Entretanto, a formação tricolor restabeleceu a igualdade por intermédio do avançado brasileiro Tiago Azulão, após marcação de uma grande penalidade, aos 64 minutos.

Depois do triunfo por 2-1, conseguido na primeira-mão, o Petro garantiu, pela segunda vez na sua história, a qualificação para as ‘meias’ da Liga dos Campeões, após presença em 2001, na altura, caindo diante do Mamelodi Sundowns, em Luanda.

O próximo adversário do Petro de Luanda é o Wydad de Casablanca, do Marrocos, que, também no sábado, ultrapassou o Belouzidad, da Argélia. O conjunto marroquino venceu em casa por 1-0, na primeira-mão dos ‘quartos’ e empatou no jogo da segunda.

Em entrevista ao site do clube petrolífero, o presidente ‘tricolor’, Tomás Faria, pediu a união dos angolanos, para que, no jogo a disputar-se em Luanda, o público encha no estádio 11 de Novembro.