Donald Trump condenado por desrespeito ao tribunal

Um juiz de Nova Iorque, condenou o ex-Presidente Donald Trump por desrespeito ao tribunal por não produzir documentos intimados na investigação civil da Procuradoria-Geral do Estado sobre as suas práticas comerciais e ordenou que Trump fosse multado em dez mil dólares por dia até responder à intimação do tribunal.

Trump perdeu uma tentativa para anular uma intimação da Procuradora-Geral do Estado Letitia James, e depois não apresentou todos os documentos até ao prazo de 3 de Março, mais tarde prorrogado até 31 de Março, a pedido dos seus advogados.

James disse que a sua investigação encontrou “provas significativas” sugerindo que durante mais de uma década as demonstrações financeiras da empresa “se basearam em avaliações enganosas de activos e outras deturpações para garantir benefícios económicos”.

A Procuradora-Geral questionou como a Organização Trump valorizava a marca Trump, bem como propriedades incluindo campos de golfe em Nova Iorque e na Escócia e o próprio apartamento de Trump, na Torre Trump em Manhattan.

Trump, um republicano, nega a má conduta e descreveu a investigação motivada politicamente. Letitia James é democrata.