ANEA lança novos desafios de mudança para o país com o regulamento de dados estatísticos

Um dos grandes desafios da Associação Nacional dos Estaticistas de Angola para os próximos anos, centra-se, fundamentalmente, no acompanhamento de regulamento de dados estatísticos para garantir um exercício mais seguro e credível.

André Mavungo | Mediateca de Luanda

O país conta desde o passado 22 de Abril de 2022 com uma plataforma estatística. Trata-se da Associação Nacional dos Estaticistas de Angola (ANEA), que tem o objectivo de contribuir na promoção da literacia estatística e contribuir para a introdução de uma cadeia com noções preliminares de estatística no ensino secundário sobretudo, promover o uso de estatísticas e estudos estatísticos em todas as ciências humanas a nível nacional.

Sob o lema: “Por um processo de decisão com base em evidências”, André Soma, Secretário do Estado para Agricultura e Pesca, destacou a importância do surgimento da ANEA no país, afirmando que a mesma constitui uma das ferramentas importantes que vai dar um impulso no crescimento socioeconómico de Angola.



“Sentimo-nos verdadeiros vencedores com o surgimento deste segmento para o país, pena que tenha chegado um pouco tarde, mas vale sempre mais tarde do que nunca. Portanto, felicito o esforço, empenho, dedicação e capacidade intelectual que congregou o grupo para o alcance deste ganho”, disse.

O governante referiu igualmente que os serviços estatísticos constituem “uma plataforma de desenvolvimento intelectual para os cidadãos” e encorajou a participação de todas as forças vivas da Nação a darem o melhor contributo possível em trabalhos de investigação de dados.

“É o mais claro nesta matéria, é uma plataforma de transformação intelectual para o crescimento das empresas públicas e privadas até mesmo na vida individual”, finalizou.

De acordo com André Soma, Angola faz parte dos países da região Austral que ainda carecia de um instrumento idêntico, por isso, espera que a ANEA seja a força decisiva para apagar as insuficiências do passado e proporcionar melhor desenvolvimento em todas as esferas do país.

Um desafio que compreende quatros eixos nomeadamente, treinamento, consultoria, enquadramento e cooperação. Nlando André Mia Veta, Presidente da Associação Nacional dos Estaticistas de Angola, entende que a criação da ANEA, traduz-se num modelo de “competência intelectual, baseado no rigor do exercício de dados estatísticos” por forma a dar qualidade e eficiência na organização e reorganização a nível do sector público e privado.

O responsável assegurou que com a entrada em funcionamento da ANEA, o país começa a desenhar um rumo mais seguro relacionado aos serviços estatísticos e pediu a participação de todos os actores da sociedade para o alcance dos objectivos preconizados.

“O desafio está lançado, a ANEA está de mãos abertas para dar de si no que for necessário e com a colaboração de todos os parceiros para que haja uma Angola mais estável estatisticamente”, alertou.



Acto marcado com lançamento do livro “Amostragem de pesquisa”

A cerimónia, ficou igualmente marcada com o lançamento da obra literária de autoria de Nlando Mia Veta André, que incorpora vários conteúdos sobre ferramentas ligadas aos métodos de estatísticas, estudo profundo e investigações.

Ao Portal de Angola, Mia Veta André avançou que o produto científico vai garantir maior facilidade de pessoas interessadas em obter mais informações de aperfeiçoamento técnico sobre dados estatísticos e ajudar a elucidar melhor sobre algumas lacunas ainda existentes no campo da estatística”.

De referir que participaram do evento, que decorreu na Mediateca Nacional 28 de Agosto, governantes, académicos, entidades eclesiásticas, pesquisadores e membros da sociedade civil.