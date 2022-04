Presidente do Petro de Luanda convida angolanos a apoiar o clube para vencer Widad

O Petro de Luanda convida os angolanos a vestir a camisola amarela do clube no dia 6 de Maio, e a encher a bancada geral do Estádio Nacional “11 de Novembro”, na recepção ao Widad Casablanca do Marrocos, em desafio da 1ª mão das meias finais da Champions de África.

Essa pretensão foi avançada pelo Presidente do clube, Tomás Faria, quando a equipa regressava a casa, cumprido sábado (23) o jogo da 2ª mão dos quartos de final, em que venceu, em Joanesburgo, o Mamelodi Sundowns.

Segundo Tomás Faria, a direcção do clube já começou a desenhar o que será o reencontro com os marroquinos do Widad Casablanca, com o jogo da 1ª mão em Luanda, e a 2ª em Casablanca.

A grande novidade, segundo o nº 1 do clube tricolor, é que para o acesso ao Estádio Nacional “11 de Novembro”, e porque o Petro estará em campo por Angola, será necessário apenas ter vestida a camisola amarela do clube.

Segundo o presidente do clube tricolor, o pensamento passa por encher a bancada geral com adeptos do futebol que puxarão pelo Petro e por Angola.