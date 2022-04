Eleições 2022: Lula lidera com 41% e Bolsonaro tem 32%, diz pesquisa

Lula lidera com 41% e Bolsonaro tem 32%, diz pesquisa

Pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, aparece na terceira posição, com 9%

Na pesquisa espontânea, petista tem 36% das intenções de voto, e Bolsonaro, 30%

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 41% das intenções de voto, liderando na disputa presidencial, aponta a pesquisa BTG/FSB divulgada nesta segunda-feira (25). Em segundo lugar está o atual chefe do Executivo Jair Bolsonaro (PL), com 32%.

O pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, aparece na terceira posição, com 9%. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

O ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB) e André Janones (Avante) estão empatados em quarto lugar, com 3%.

Simone Tebet (MDB) e Vera Lúcia (PSTU) têm 1% das intenções de voto. Já José Maria Eymael (DC), Felipe D’Ávila (Novo), Sofia Manzano (PCB), Luciano Bivar (União Brasil) e Leonardo Péricles (UP) aparecem com 0%.

Este resultado é do levantamento estimulado, ou seja, quando os entrevistados recebem uma lista prévia de nomes de pré-candidatos.

Já na pesquisa espontânea —quando os eleitores falam o pré-candidato de preferência sem ver a lista de opções— Lula aparece com 36% das intenções de voto, e Bolsonaro, 30%.

A pesquisa ouviu dois mil eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 22 e 24 de abril.

As entrevistas foram feitas por telefone. O índice de confiança do levantamento é de 95%.

A pesquisa foi feita pelo Instituto FSB, contratada pelo banco BTG Pactual e registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número de protocolo BR-04676/2022.