Dia Mundial de Combate à Malária: Huambo regista 420 mil casos de malária nos últimos meses

A província do Huambo registou, nos últimos meses, mais de 420 mil casos de malária.

Os dados foram apresentados pelo supervisor provincial de combate e prevenção da malária Luciano Sangueve e adiantou que as acções de combate passam pelo reforço do programa de pulverização intra e extra domiciliar, assim como a distribuição de mosquiteiros as famílias e algumas campanhas de sensibilização.

“Desde o controlo integral de vectores, sabemos que a malaria é transmitida pelos mosquitos e um dos nossos objectivos é diminuir a população de mosquitos”, disse Luciano Sangueve.

De acordo com aquele responsável, só no ano de 2021, foram registados na província do Huambo, mais de mil e 400 óbitos, situação que nos últimos meses tende a aumentar.

“Este dado é preocupante porque tivemos um aumento de aproximadamente 50% do total de casos, uma vez que registamos 424 mil e 236 casos com uma taxa de 171 mil e seis que é a taxa de incidência”.

Assinala-se hoje, 25 de Abril, o Dia Mundial de Combate à Malária e, segundo a OMS, metade da população mundial corre o risco de contrair malária.

Em 2020, foram registados 241 milhões de casos em todo o mundo e 627 mil mortes em 85 países.

A grande maioria dos casos e mortes ocorreu no continente africano, onde milhares de crianças morrem a cada ano. Segundo a OMS, este aumento de 12% nas mortes nos últimos 12 meses deveu-se a interrupções no acesso aos cuidados ligados à pandemia da Covid-19.

De referir que na capital do país, o elevado número de pacientes com malária, que chega aos hospitais com complicações graves, preocupa os gestores das unidades sanitárias de referência.