Angola administrou mais 23.192 doses de vacina

Angola administrou, nas últimas 24 horas, 23.192 doses de vacinas, nos diferentes Postos de Vacinação de Alto Rendimento, de acordo com os dados do boletim informativo da Direcção Nacional de Saúde Pública (DNSP), distribuído ontem à imprensa.

As províncias com mais vacinação diária são Luanda com 5.371, Huíla (4.121), Uíge (2.917), Huambo (1.719) e Namibe (1.457).

Desde o início da campanha de vacinação contra a Covid-19 em Angola, a 2 de Março de 2021, já foram administradas 18.067.585 doses, com uma taxa de 57,4 por cento da população alvo, com a mesma idade ou superior a 12 anos.

Dos 18.020.858 vacinados, 6.214.690 têm doses completas e 11.918.963 têm apenas uma dose. Segundo o boletim da DNSP, o Programa de Vacinação prevê imunizar um total de 20.754.946 da população elegível.