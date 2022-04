Água de mesa produzida em Angola será exportada para o Médio Oriente

Produtores de “água de mesa”, da Região Centro e Sul do país, querem exportar os seus produtos para o médio oriente.

Entre os produtos que se pretende exportar, para os Emirados Árabes Unidos, estão água de mesa com e sem gás medicinais e com sabores.

O responsável do Grupo Empresarial Regente, Waldemar Ribeiro, diz que precisam do apoio do Governamental para a concretização, nesta pretensão que vai contribuir para a captação de divisas para o país.

Waldemar Ribeiro afirma ainda que é um projecto, que vai fazer com que os navios que trazem mercadorias deste país à Angola deixem de regressar vazios.