Kero reabre hipermercado com 160 empregos no Lubango

A rede de supermercados Kero reabriu hoje, sexta-feira, na cidade do Lubango, província da Huíla, a sua loja, cinco meses após o encerramento, com 112 trabalhadores readmitidos e outros 48 contratados.

A loja retorna à Huíla pela Accord, integrada no Grupo Anseb, entidade que se dedica em exclusivo à gestão da rede de hiper e supermercados Kero, com uma variedade de produtos, 20 por cento dos quais de produção nacional, com objectivo de impulsionar o desenvolvimento da produção local.

A aposta na produção nacional, nessa nova fase, vai para a área dos frescos, como frutas, legumes, peixe e mariscos, abrindo a possibilidade de alargar o leque de fornecedores regionais, segundo o porta-voz do Kero Lubango, Manuel Kapita.

Dispõe ainda de uma peixaria, talho, padaria, pastelaria e um restaurante renovado com pratos nacionais, ideais para almoços e jantares.



Realçou que esse empreendimento constitui a oitava loja desta rede reaberta em dois meses, dando resposta às expectativas do cliente e comunidades.

Destacou estarem com uma equipa que valoriza o capital humano e sabem que o valor dessa organização é a soma das suas equipas, cuja ambição é reabrir as 12 lojas Kero no país, ainda no primeiro semestre do ano em curso.

Por sua vez, o governador da Huíla, Nuno Mahapi, agradeceu o gesto do grupo em ter reaberto o Kero do Lubango e acredita que esse novo investimento valorize ainda mais a produção nacional.

“Nós enquanto cidadãos desta província, agradecemos, pois eram jovens e muitos destes chefes de famílias que viram os seus empregos perdidos, mas hoje, este quadro ficou ultrapassado com a reabertura do Kero Lubango e o ingresso de novos jovens, para esta cadeia de fornecimento de serviços e bens”, realçou.

Para Nuno Mahapi, a prioridade do Kero em adquirir produtos locais vai permitir um funcionamento pleno da cadeia de produção, porque a província da Huíla tem grande potencial, instando os promotores a olharem, também, nos produtos das famílias camponesas.