Exposição ” Nuances da paz” com mais de cinquenta quadros

Mais de 50 quadros da exposição ” Nuances da paz”, de diversos artistas plásticos, encontram-se patentes, desde quinta-feira até o dia 29 de Maio, no salão do Shopping Avenida, no Morro Bento, em Luanda.

Na exposição denominada “Nuances da paz” estão patentes 52 quadros dos artistas plásticos Adão Mussungo, Matondo Alberto, Zé Lucombo, Kiana, Gilson e Mariana Kumenda

Os quadros estarão disponíveis para os apreciadores das artes plásticas das 17 às 21h00 e tem como objectivo exaltar o 4 de Abril, Dia da Paz, e o 14, Dia da Juventude Angolana.

Entre os quadros, dos sete artistas, destacam-se os temas ” Jovens no trabalho ” ,” O significado da paz ” , ” Viva a paz ” , ” Juventude unida rumo ao desenvolvimento ” e ” Valorizar a paz” , com intenção de exaltar os benefícios da paz no sentido de promover o bem comum.

Segundo o curador do evento, Adão Mussungo, em declarações à ANGOP, a exposição tem ainda como objectivo incentivar o surgimento de novos valores, expandir a cultura nacional por intermédio das artes plásticas e mostrar a riqueza da arte angolana, por meio das telas.

O artista plástico deu a conhecer que para esta exposição foram usadas várias técnicas, com realce para as técnicas mistas óleo sobre tela, e foram usados vários materiais como tela, pano, plástico, óleo, madeira e pincéis.

De acordo com o pintor, as obras apresentam cores vivas, com destaque para o verde, amarelo, laranja, vermelho, azul e o branco que representam alegria, paz e o amor.

A jovem artista Mariana Cumenda, que expõe apenas um quadro da rainha Ginga Mbandi feito com material reciclado, afirmou que a exposição representa uma oportunidade de mostrar a sua capacidade criativa.

“Esta exposição representa para mim uma grande oportunidade, concedida pela organização, pelo facto de ser uma das poucas mulheres convidadas para mostrar a minha capacidade criativa”, referiu a pintora.

Por sua vez, a artista Kiana, que participa no evento com uma escultura e alguns quadros, reconheceu a qualidade dos trabalhos dos outros criadores e apelou que hajam mais eventos do género com participação de outras criadoras.

Kiana referiu que o “Nuances da Paz” é uma forma de mostrar os ganhos da paz artisticamente e com pinceladas soltas e coloridas que trazem união e paz entre os angolanos.