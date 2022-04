Comboio descarrila com 205 passageiros ilesos

Uma composição do comboio de passageiros com quatro carruagens, em que seguiam viagem 205 ocupantes, descarrilou esta sexta-feira, no troço entre as províncias de Luanda e Malanje, sem causar vítimas.

O acidente com a locomotiva Power Car ocorreu por volta das 10 horas e 30 minutos, no ponto quilométrico 142, a nove km da Estação do Zenza do Itombe, província do Cuanza Norte, sem, no entretanto, causar danos na linha.

Segundo a direcção do Caminho-de-Ferro de Luanda E.P, diferente dos passageiros tradicionais, um dos membros da tripulação sofreu pequenos ferimentos.

A propósito, a direcção do CFL garantiu, num comunicado distribuído à imprensa, que uma locomotiva saiu de Luanda para o local, a fim de resgatar os passageiros e prosseguir com a viagem até Malanje.

“As causas do acidente ainda não são conhecidas, estando a caminho do local a Comissão de Inquérito para apurá-las”, refere a nota.

Na sequência, adianta o documento, uma equipa técnica dos Caminhos-de-Ferro de Luanda segue nas próximas horas para o local, com o propósito de avaliar a situação e, se possível, começar com os trabalhos de carrilamento e retirada do material acidentado.

O Caminho-de-Ferro de Luanda E.P lamenta os transtornos que esta ocorrência causou a todos os integrantes da composição.

A última ocorrência do género foi em Fevereiro deste ano, altura em que se registou o descarrilamrnto de um comboio com 14 cisternas carregadas de gasolina e gasóleo.

O referido acidente ocorreu nas imediações do bairro Lússue de Baixo, a sete km a Sudoeste da cidade de Ndalatando, Cuanza Norte.

Na altura, o Ministério dos Transportes referiu, em comunicado, que os resultados preliminares de constatações no terreno apontavam que o acidente foi fruto de um “acto criminoso”.