BAI divulga prospecto da oferta pública de venda aprovado pela Comissão de Mercado de Capitais

O Banco Angolano de Investimentos (BAI), no seguimento da nota de imprensa divulgada no dia 30 de Março, informa a publicação do prospecto da Oferta Pública de Venda (OPV), nos termos do Código de Valores Mobiliários, no seu portal Institucional: www.bancobai.ao

De acordo com uma nota enviada ao Portal de Angola, a aprovação do prospecto de OPV das acções correspondentes a 10% do capital social do BAI representa a verificação, pela Comissão de Mercados de Capitais (CM), da sua conformidade com as exigências legais, permitindo que o processo entre na sua fase final, nos termos do anúncio da oferta a publicar.

Para esclarecimentos adicionais, o BAI disponibilizou o endereço: apoioaoinvestidor@bancobai.ao para os interessados.