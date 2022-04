BAI desmente Jornal Expansão sobre publicação de inverdades

O Banco BAI desmentiu o Jornal Expansão, tendo acusado aquele órgão especializado em matérias económicas de ter publicado inverdades a respeito deste banco angolano quem recentemente, foi considerado pela quinta vez consecutiva, como um dos melhores bancos angolanos.

Tendo o BAI tomado conhecimento da notícia do Jornal Expansão, publicada no dia 22 de Abril de 2022, com o título: “BNA chumba conselho de administração que saiu da assembleia geral do BAI” serve-se da presente nota para informar o seguinte:

• O título acima transcrito, publicado na primeira página do jornal Expansão, assim como parte da notícia, transmite uma informação desconforme com a verdade, levando à desinformação do público sobre os factos que estão na sua origem e que a seguir se elucidam:

1. Nos termos da actual legislação que regula a actividade das instituições financeiras (Lei 14/21 de 19 de Maio e aviso 1/2022 do BNA) os Bancos de importância significativa ou sistémica estão obrigados a submeter à autorização do BNA, previamente à eleição pela Assembleia Geral, os membros propostos para composição dos órgãos de Administração e de fiscalização;

2. No âmbito deste processo, o BNA indeferiu dois dos candidatos previamente propostos para integrar o Conselho de Administração;

3. Em face do indeferimento atrás referido, e na impossibilidade de substituir a tempo os dois candidatos, os accionistas do BAI aprovaram a proposta apresentada e elegeram os órgãos sociais, estando em falta dois administradores, que serão posteriormente designados, após a autorização prévia do BNA, que corre termos;

4. Assim, conclui-se que o Conselho de Administração do BAI, eleito pelos accionistas em Assembleia Geral, no dia 31 de Março, não foi “chumbado” pelo BNA.

O BAI, que irá remeter para o jornal Expansão o seu direito de resposta e rectificação, não pode deixar de lamentar que este órgão de imprensa de especialidade, com elevada responsabilidade de informar com verdade, ceda a um jornalismo sem rigor, com recurso a títulos sensacionalistas, que merece a devida crítica e correcção.