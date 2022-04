Angola e Brasil voltam a medir forças hoje

A Selecção Nacional sénior feminina de andebol volta a defrontar, hoje, às 18h00, a simular do Brasil, em Rio Maior, Portugal, em desafio inserido no micro-ciclo de preparação, visando o Campeonato Africano das Nações (CAN), a ser disputado em Novembro, no Senegal.

Sob a orientação técnica de Vivaldo Eduardo, as Pérolas pretendem apresentar-se ao mais alto nível, com uma postura aguerrida, pois estão cientes que medem forças com a campeã do mundo de 2013.

O resultado do primeiro encontro, empate a 24 golos, pode de alguma forma elevar os níveis de confiança do grupo. Porém, as campeãs africanas sabem de antemão que precisam de esforçar-se ao máximo, caso queiram repetir a proeza ou melhorá-la.

Por sua vez, o conjunto brasileiro, às ordens de Cristiano Rocha, sexto classificado do Mundial da Espanha, é um adversário de peso. Embora com algumas novidades na convocatória de 21 jogadoras, a selecção brasileira ambiciona vencer hoje.

Desde a disputa do Mundial de Espanha é a primeira vez que o combinado sul americano volta a concentrar-se. Ontem, em dia de pausa no estágio pré-competitivo, o “sete” nacional aproveitou para treinar e ensaiar a melhor estratégia a ser aplicada no encontro.

Em relação ao primeiro “duelo”, o técnico-adjunto da selecção, Nelson Catito considerou-o positivo, mas não pelo resultado. “Nota de realce pela forma como as jogadoras entregaram-se. Ainda estamos muito longe de tirar grandes conclusões do jogo, porque este é apenas o segundo ciclo. Na medida que o tempo passa, vamos melhorar cada vez mais, e assim podermos ter uma selecção efectiva. No cômputo geral estamos satisfeito pelo empenho de todas as atletas”, explicou.

No jogo de quarta-feira, ao cabo dos 30 minutos, as campeãs africanas perdiam, por 11-13, mas na segunda estiveram mais concentradas e igualaram o marcador a 24 golos.

Segundo Catito: “As meninas bateram-se de igual para igual e, quando assim acontece, ficamos satisfeitos. Houve o cumprimento dos pressupostos tácticos, na defesa e no ataque. Vamos preparar com bastante cuidado a próxima partida, com o mesmo adversário”.

Amanhã, o combinado nacional disputa o terceiro e último jogo frente ao Sport Lisboa e Benfica, no mesmo recinto. Com os três desafios, Vivaldo Eduardo quer observar as jogadoras e tirar as devidas ilações sobre o estado do conjunto, tendo em atenção o Africano do Senegal, no qual o objectivo passa por revalidar o título e, consequentemente, erguer o 15º troféu.

Teresa Almeida, Marta Alberto, Janeth dos Santos, Juliana Machado, Natália Fonseca, Albertina Kassoma, Ruth João, Chelsia Gabriel, Dolores do Rosário, Helena Paulo, Isabel Guialo, Magda Cazanga, Marília Quizelete, Tcheza Pemba, Vilma Neganga, e Wuta Dombaxi são as jogadoras à disposição da equipa técnica.

Vivaldo Eduardo (treinador principal), Nelson Catito (adjunto) Mauro Cassoma (seccionista) e Graça Monteiro (fisioterapeuta), também, integram a delegação angolana, cujo regresso está previsto para domingo, 24 do corrente.