SIC detém director das águas do Cuemba

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) deteve o director da empresa de água e saneamento do município do Cuemba, província do Bié, acusado de desvio de dois mil e 500 litros de combustível.

Segundo o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, Simão Lucas Londaca, em declarações à imprensa, o acusado foi flagrado, nesta segunda-feira, a comercializar gasóleo, que serviria para o gerador que fornece energia eléctrica para o funcionamento do sistema de tratamento e distribuição de água potável da sede municipal.

Simão Lucas Londaca salientou que a detenção do suposto autor foi graça a uma denúncia anónima.