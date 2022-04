João Lourenço visita obras da Refinaria de Cabinda

O Presidente da República, João Lourenço, visito esta sexta-feira, as obras de construção da Refinaria de Cabinda, no quadro da sua viagem que iniciou nesta quinta-feira ao enclave.

Ainda na sexta-feira, no período da manhã, o presidente João Lourenço inaugura o Terminal Marítimo de Passageiros de Cabinda, para o início oficial das operações dos Catamarãs do projecto de Cabotagem Norte, da ligação marítima de Cabinda com o resto do país.

Logo a seguir a sua chegada a província mais a norte do país, nesta quinta-feira, o Chefe de Estado presidiu uma reunião com o Governo da província, para abordagem do estado geral do território de Cabinda, onde participaram a ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa; da Juventude e Desportos, Ana Paula do Sacramento Neto; do Interior, Eugénio de Sousa Laborinho; dos Transportes, Ricardo Viegas d´Abreu, da Cultura, Turismo e Ambiente, Filipe Zau, entre outros, que prestaram esclarecimentos sobre o desempenho local dos respectivos sectores.

A seguir a reunião do conselho de governação, João Lourenço inaugurou o Hospital Geral de Cabinda, com a capacidade de 200 camas.

Já no período da tarde, desta quinta-feira, o Presidente da República concedeu audiências, em separados, à representantes da sociedade civil, nomeadamente figuras eclesiásticas, autoridades tradicionais, jovens e empresários.