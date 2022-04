Angola assume presidência da Rede de Provedores de Justiça da CPLP

Angola assumiu, nesta quarta-feira, em Luanda, a presidência rotativa da Rede dos Provedores de Justiça da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), para o período 2021-2023, substituindo Cabo Verde.

Ao intervir no acto, a nova presidente do órgão, a angolana Florbela Araújo, afirmou que a Rede-CPLP é, fundamentalmente, um pacto de amizade assente no princípio da solidariedade na diversidade.

A também Provedora de Justiça de Angola, adiantou que a Rede visa, entre outros objectivos, a protecção e promoção dos direitos humanos, bem como o reforço das instituições nacionais no âmbito da comunidade.

Florbela Araújo prometeu, na ocasião, que durante o mandato defenderá a intensificação das provedorias dos Estados-membros, tendo em vista assegurar uma defesa mais efectiva dos direitos, das liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos.

A transferência da presidência apenas foi efectuada neste momento devido às restrições impostas pela pandemia da Covid-19 que assola o mundo.