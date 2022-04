Sobe para 443 o número de vítimas das intempéries na África do Sul

O número de mortes continua a subir na África do Sul em consequência das chuvas que não dão tréguas desde a semana passada. Para além de 443 mortos e de várias infra-estruturas destruídas, há também o registo de várias pessoas desaparecidas.

Dados mais actualizados avançados pelas autoridades governamentais sul-africanas revelam que estão já contabilizados 443 mortos em consequência das chuvas que caem desde a última semana na região de Kwazulu Natal, no leste do país. A maior parte das mortes ocorreu na cidade portuária de Durban onde 63 pessoas são ainda dadas como desaparecidas. As autoridades governamentais sul-africanas contabilizam, por outro lado, o registo de perto de 14 mil casas destruídas e dezenas de estradas. A população carece de todo tipo de ajuda, apelou o empresário sul-africano Patrick Motsepe que já doou 30 milhões de Randes, cerca de 2 milhões de Euros para acções de ajuda aos sinistrados.

“Todas as organizações religiosas, a comunidade muçulmana, a comunidade católica, a igreja anglicana, a igreja metodista, os protestantes participam nesta iniciativa. Queremos mesmo que estes 30 milhões de Randes sejam aplicados em ajuda de urgência”, apelou o empresário.

Entretanto, as autoridades da África do Sul prosseguem com o trabalho de buscas dos desaparecidos, numa altura também em que as chuvas registam um ligeiro abrandamento.