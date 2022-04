Rendez-vous: O melhor da cultura na Europa

Depois de Barcelona, “Gaudí” chega ao Museu d’Orsay em Paris. Uma exposição histórica que encaminha o visitante pelo percurso do famoso arquiteto catalão, conhecido em todo o mundo pela catedral da Sagrada Família.

Associado ao modernismo da Catalunha, à Arte Nova Europeia, ao movimento racionalista e ao ecletismo do final do século XIX, a obra de Antoni Gaudí chega aos nossos dias tanto pela oponência das suas obras como pela atenção aos detalhes..

Aberta mesmo a tempo da época das cerejeiras em flor, “Japan: Courts and Culture” é uma celebração das maravilhas da arte e do design japoneses.

Pela primeira vez, vemos reunidos alguns dos destaques desta exposição, testemunhos de mais de três séculos de história de intercâmbio diplomático, artístico e cultural entre as famílias real britânica e imperial japonesa.

Do modernismo clássico aos dias de hoje, o Museu Mumok, em Viena partilha com o público dez anos de doações e peças adquiridas, a conhecer por ordem cronológica. “Enjoy” é uma viagem ao passado para desfrutar no presente com os olhos postos no futuro da arte.