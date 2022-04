Presidente da República recebe informação sobre situação no Leste da RDC

O Presidente da República, João Lourenço, foi informado, nesta segunda-feira, do ressurgimento do grupo armado M23 na República Democrática do Congo (RDC), agravando o clima de insegurança no Leste deste país.

A informação foi prestada à imprensa pelo vice-primeiro-ministro e ministro do Negócios Estrangeiros da RDC, Christophe Apala Ten’ Apala, no final de uma audiência que lhe foi concedida pelo Estadista angolano.

Christophe Apala Ten’ Apala disse ter entregue uma mensagem do Presidente da RDC, Félix Tshisekedi, ao homólogo angolano, João Lourenço.

O enviado do Estadista da RDC salientou que o objectivo do encontro foi de partilhar com o também Presidente em exercício da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos (CIRGL) o novo cenário com o ressurgimento o M23, dado como extinto há quatro anos.

Christophe Ten’ Apala declarou ter encontrado a mesma vontade do Presidente João Lourenço de ajudar a ultrapassar a situação na RDC, apesar do engajamento das forças armadas deste país no combate àquelas forças, receando que a batalha dure longo tempo.

Explicou que as forças armadas congolesas vêm lutando a longo tempo contra as forças da ADF, com ligação com o Estado islâmico, que tem causado desolações, mortes, pilhagem de recursos no leste da RDC.

Realçou os esforços internos e regionais para pôr fim à situação de insegurança que tem implicações em termos de segurança e no tecido social.

Angola e RDC partilham cerca de 2.500 quilómetros de fronteira.