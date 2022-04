Angolana N’hara conquista ouro africano

A nadadora angolana N’hara Fernandes conquistou, esta quinta-feira, em Lusaka, a medalha de ouro, no Campeonato Africano da Zona IV, que decorre na Zâmbia.

A atleta completou a prova de 50 metros bruços com o tempo de 36.14.

Com esta marca, conseguida na piscina 90 Days Legacy, a atleta melhora o seu próprio registo (37.63), tornando-se na primeira angolana a subir ao pódio do evento.

O segundo lugar nesta especialidade coube a Vhenekai Dhemba, do Zimbabwe, com o tempo de 36.34, enquanto a sul-africana Amber Elsen arrebatou o bronze com o registo de 36.60.

Na outra prova dos 50 metros bruços, a angolana Maria Freitas quebrou o recorde nacional absoluto sénior, com a marca de 35.09, superando o anterior (35.41), obtido por Maria Cipcic, em 2013, coincidentemente, também na Zâmbia.