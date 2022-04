Washington DC: Ministro moçambicano da Economia nas reuniões do FMI e Banco Mundial

O ministro moçambicano das Economia e Finanças de Moçambique está em Washington DC para participar, a partir de hoje, nas Reuniões de Primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial.

Max Tonela vem a Washington após a normalização das relações entre Moçambique e o FMI, que haviam esfriado na sequência da descoberta das “dívidas ocultas”, o escândalo financeiro de 2.2 mil milhões de dólares, que está em julgamento.

Uma nota do ministério da Economia e Finanças de Moçambique diz que Tonela vai, nesta segunda-feira (18), participar no “Diálogo de políticas para maximizar o crescimento em meio à vulnerabilidade da dívida na África subsaariana”.

Além de uma reunião de cortesia com o director-executivo do Banco Mundial para a Constituência Africana, Taufila Nhamadzabo, Tonela vai se encontrar, ainda hoje, com presidente do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), Akinwuni Adesina.

Recorde-se que, tal como o FMI, a partir de 2023, o BAD voltará a apoiar o Orçamento do Estado.