Reconciliação nacional reúne angolanos em Goiás

Os angolanos residentes no Estado de Goiás, no Brasil, reflectiram, no último sábado, sobre os 20 anos de Paz e Reconciliação Nacional no país, assinalados a 4 de Abril.

Em nota de imprensa, a Embaixada de Angola no Brasil refere que no encontro o representante diplomático de Angola naquele país, Florêncio de Almeida, destacou os ganhos da paz e apelou ao empenho dos angolanos na sua preservação.

Angola, prosseguiu o embaixador, é um país grande, chega para todos nós, tem recursos e belezas naturais que nos orgulham (…) devemos fazer de Angola, uma Nação próspera e desenvolvida.

Campanha gratuita do BI

Na oportunidade, Florêncio de Almeida anunciou o início de uma campanha gratuita para tratamento de documentação diversa por um período de três meses.

O programa das jornadas de reflexão 4 de Abril, 20 anos de Paz e Reconciliação Nacional, prossegue nos Estados da Bahia e do Ceará.

Angolanos no Botswana celebram 4 de Abril

Sob o lema “angolanos de mãos dadas para o futuro”, a Embaixada de Angola no Botswana realizou uma jornada cultural, com exposição de arte e gastronomia angolanas.

A Embaixada da República de Angola na República do Botswana, realizou no dia 8 de Abril de 2022, uma actividade alusiva ao Dia da Paz e da Reconciliação Nacional, que se assinalou no dia 4 de Abril.

O evento contou com a participação dos Diplomatas, funcionários desta Embaixada e de quadros angolanos na SADC, bem como, da Comunidade Angolana residente no Botswana.

No quadro das celebrações, a embaixadora de Angola no Botswana, Beatriz de Morais, destacou as conquistas alcançadas pelo país, com destaque para o aprofundamento da democracia e da garantia das liberdades fundamentais consagradas na Constituição de Angola.