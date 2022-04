Petro e Zamalek defrontam-se em jogo de revanche

Petro de Luanda de Angola e Zamalek do Egipto jogam esta sexta-feira, às 23 horas locais, em jogo cuja importância transcende a mera liderança da conferência Nilo, tal é a rivalidade entre si.

O desafio do 5º dia da Liga Africana de Basquetebol (BAL- sigla em inglês) é tido pela crítica como final antecipada, ideia baseada no nível competitivo dos contendores e por ter sido este Zamalek que eliminou o Petro da corrida ao título da edição transacta.

Hoje será sim dia de revache no Pavilhão Hassan Mustafa Hall com os angolanos a pretenderem redimir-se da derrota no Rwanda´2021, por 71-89, quando perdia já ao intervalo (39-53).

A actual campeã africana versão BAL (Zamalek) e a terceira classificada (Petro) disputam a liderança numa altura em que somam 4 pontos cada. A prova decorre em sistema de todos contra todos a uma volta.

Neste embate, segundo o técnico tricolor, José Neto, a estratégia será manter a defesa pressionante e atacar o cesto de forma eficaz, sempre evoluindo no colectivo.

Sobre a derrota anterior, o treinador não assume a revanche e argumenta que seu olhar está no presente e não no passado, mantendo apenas o discurso vencedor.

Até parce conversa de balneário. O poste Yanick Moreira corrobora com o que seu técnico disse sobre a partida, acrescentando apenas que de sua parte tudo fara para o alcande das metas traçadas.



A equipa esta ciente das pontecialidades da adversária, mas, sobretudo, está ciente das suas capacidades, acrescentou o reforço petrolífero para essa competição.

No último confronto, Yanick foi preponderante com 14 pontos, superado apenas por Aboubakar Gakou (17).

A jogar com o apoio do seu público, apesar de reduzido, os egípcios venceram até agora o Cobra Sport Club do Sudão do Sul, por 80-63, e o Cape Town da África do Sul, por 101-77. Já o Petro superou estes mesmos contrários, respectivamente, por 92-56 e 80-61.

Em termos de conquistas deste evento iniciado em 1971 e cujo 1º de Agosto é o mais titulado, com 9 troféus, o Petro venceu em 2006 e 2015, enquanto o Zamalek em 1992.

Quatro das seis equipas concorrentes da conferência Nilo qualificam-se aos quartos-de-final, onde já figuram o Rwanda Energy Group, AS Salé do Marrocos, SLAC da Guiné e US Monastir da Tunísia, provenientes da Conferência Sahara, disputada em Março último, no Senegal.

A II edição da competição africana de clubes, que desde 2021 adoptou a designação BAL, termina em Maio próximo, em Kigali.