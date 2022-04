Ministra pede participação dos jovens na festa da democracia

A ministra da Juventude e Desportos, Ana Paula Sacramento Neto, reiterou, em Cabinda, o apelo a juventude angolana para a participação activa na festa da democracia, marcada para Agosto próximo.

Falando no acto comemorativo do Dia da Juventude Angolana, Ana Sacramento Neto pediu a juventude a ir às urnas em Agosto próximo.

Para a ministra, esse apelo deve ser inspirado nos trinta princípios da cartilha do Jovem Exemplar, lançado recentemente pelo ministério, onde é incentivando os valores morais e de patriotismo, da tolerância, da solidariedade, promoção de uma cultura de paz, um instrumento educativo.

Referiu também que a jornada “Abril Jovem” deste ano decorre num momento significante, por ser avizinhar um ambiente especial para todo o povo angolano.

“Os desafios do momento exigem de todos um espírito de resiliência para continuar a sonhar e a acreditar na construção de uma Angola melhor para todos de Cabinda ao Cunene”, disse.

A ministra sublinhou que o jovem angolano é desafiado a reinventar-se todos dias para fazer da crise uma oportunidade de superação das suas dificuldades e alcançar os seus objectivos.

Recordou que, nos últimos anos, foram aprovados diversos instrumentos legais que reforçam o papel do Estado na protecção e apoio ao desenvolvimento da juventude, com destaque para a aprovação da política nacional da juventude e a criação do prémio nacional da juventude, para estimular a criatividade, premiar o mérito e a excelência.

Ana Paula do Sacramento Neto sublinhou que a educação sexual e a saúde reprodutiva dos adolescentes e jovens continua a ser prioridade do Executivo, razão pela qual estão a implementar, em todo país, projectos de maximização do acesso a informação, o SMS-Jovem e Juventude Informada Responsável e Organizada (JIRO).

Por seu turno, o vice-governador de Cabinda para o sector político e social, Miguel dos Santos Oliveira, disse que o governo local vai continuar a dar uma atenção especial a juventude, criando mais programas concretos para sua adequada e efectiva inserção social, bem como continuar a desenvolver acções que facilitem à formação profissional dos jovens com vista a sua integração no mercado de trabalho em igualdade oportunidades.