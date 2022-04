Dia da Juventude Angolana: Jovens incentivados a preservar a paz e os bens públicos

O Director Adjunto de Comunicação Institucional e Imprensa da Polícia Nacional (DCII/PNA), Subcomissário, Mateus de Lemos Rodrigues, apelou a juventude do município de Viana, província de Luanda, na tarde desta quinta-feira, 14 de Abril, a dedicarem-se mais às acções que contribuam para a preservação da paz e a conservação dos bens públicos, tendo

lembrando, na ocasião que, esta franja da sociedade representa 98% da população angolana.



Mateus Rodrigues fez este apelo durante uma palestra subordinada ao tema “A Juventude e os Desafios Actuais, Desenvolvimento e Consolidação da Democracia – Juventude e Eixos da Paz e Progresso”, promovida pelo Conselho Provincial da Juventude de Luanda (CPJL), que decorreu no auditório da Casa da Juventude, no Município de Viana.

O subcomissário da Polícia Nacional considerou os jovens como “peças fundamentais” para o desenvolvimento do País. “Por isso, é necessário que os jovens adoptem a cultura da preservação dos bens publicos que são também ganhos da paz”, apelou referindo mais adiante que a “segurança nacional sempre foi executada por jovens”.



O Oficial Comissário aproveitou a ocasião para, em gesto de conclusão, incentivar os jovens de Viana a cultivar “o espírito de denúncia” de acções que possam perigar a ordem e a tranquilidade pública. “Só com atitudes do gênero é que os jovens poderão ajudar a facilitar a actuação das forças da Ordem”, concluiu.

De referir que a actividade enquadrou-se nas celebrações do 14 de Abril, Dia da Juventude Angolana, que se comemorou esta quinta-feira.

Estiveram presentes no evento o Director Provincial da Cultura, Turismo Juventude e Desporto, Manuel António Gonçalves, o Secretário Executivo do Conselho Provincial da Juventude de Luanda, Alberto António Dala, membros da Administração Municipal de Viana e da sociedade civil.