Cabinda acolhe acto do Dia da Juventude

Várias actividades foram agendadas em alusão ao Dia Nacional da Juventude, que hoje se assinala, com destaque para o acto central, na província de Cabinda.

O acto vai ser orientado pela ministra da Juventude e Desportos, Ana Paula de Sacramento, que, há quatro dias, trabalha na província de Cabinda.

Em prol da efeméride, está programado um encontro com a juventude daquela província mais ao Norte do país, bem como visitas a várias infra-estruturas desportivas.

Os dados foram tornados públicos, ontem, em Luanda, pelo 1º secretário Nacional da JMPLA, Crispiniano dos Santos.

O líder da organização juvenil do MPLA garante presença massiva no acto, com a finalidade de honrar a memória e o patriotismo dos jovens tombados durante a conquista da liberdade, com destaque para o comandante Hoji-ya-Henda, o patrono da juventude angolana.

Historial

O comandante Hoji-ya-Henda, de nome próprio José Mendes de Carvalho, morreu em combate, aos 27 anos, durante um assalto ao quartel de Karipande, do exército colonial português, no Moxico, no dia 14 de Abril de 1968.

A I Assembleia da III Região Militar do MPLA, realizada a 23 de Março de 1969, declarou que, em sua memória, o 14 de Abril passasse a ser comemorado, em Angola, como o Dia da Juventude Angolana.

Hoji-ya-Henda foi sepultado próximo do rio Lundoji, a 30 quilómetros do quartel de Karipande, da Frente Leste da 3ª Região Político-Militar. Em Agosto de 1968, o MPLA havia atribuído a Hoji-ya-Henda o título de “Filho querido do povo angolano e combatente heróico do MPLA”.

Devido à falta de consenso, uma assembleia que congregou, em Cabinda, há anos, várias associações juvenis, algumas das quais de partidos políticos, filiadas ao Conselho Nacional da Juventude (CNJ), determinou que o 14 de Abril continuaria a ser o Dia Nacional da Juventude Angolana.