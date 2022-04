Aprovado financiamento para obras na Muxima

O Governo aprovou um financiamento de 112 milhões de euros para a construção de infra-estruturas na Muxima, no município da Quiçama, a 130 quilómetros de Luanda, vila onde está o maior santuário do país, com a participação do BCP e aval do Banco Português de Fomento.

O despacho presidencial com data de 12 de Abril aprova um acordo de financiamento no valor de 112,2 milhões de euros a ser celebrado entre o Ministério das Finanças e um sindicato bancário constituído pelo banco BAI Europa, o Millenium BCP e o Banco Atlântico Europa.

A materialização do projecto de construção das infra-estruturas da vila da Muxima tem a garantia do Banco Português de Fomento (BPF), uma instituição bancária estatal que realiza várias operações, incluindo crédito directo às empresas, gestão do sistema de garantias de Estado, capitalização de empresas e apoio às exportações e à internacionalização.

O valor do financiamento inclui o pagamento de 100% do valor da comissão de garantia do Banco Português do Fomento e 85% correspondente ao valor do contrato comercial, indica o despacho citado hoje pela Lusa.