Eleições Gerais 2022: CASA-CE apresenta direcção geral da campanha eleitoral

A CASA-CE apresentou esta quinta-feira, 14 de Abril, a Direcção-Geral da única coligação de partidos políticos em Angola, que vai dirigir a sua campanha eleitoral com vista às eleições gerais de 2022, que vai decorrer em Agosto próximo, numa cerimónia presidida pelo Presidente da coligação Manuel Fernandes.

Sob coordenação-geral do Vice-presidente e Deputado à Assembleia Nacional, Sikonda Lulendo Alexandre, o “Estado Maior da Campanha Eleitoral” da CASA-CE terá a ingente missão de preparar a máquina política da organização, no sentido de se superar os resultados eleitorais alcançados em 2017.



À testa da coordenação, Sikonda Lulendo Alexandre agradeceu a confiança a si depositada pela direcção da CASA-CE, e manifestou total apreço e confiança aos membros que compõem a equipa, com destaque para André Gaspar Mendes de Carvalho “Miau”, que vai assumir funções de Conselheiro do órgão, dada à experiência adquirida nas duas últimas eleições gerais, em que exerceu as funções de Coordenador Geral da Campanha Eleitoral.

Optimista no bom desempenho da equipa, que integra ainda Cesinanda de Kerlan Xavier e altos dirigentes da Coligação, o Presidente da CASA-CE, Manuel Fernandes recomendou trabalho ao colectivo, tendo reiterado confiança num bom resultado em Agosto próximo.



Às portas da sua terceira participação consecutiva em eleitorais gerais, facto inédito na história das coligações, em Angola, a CASA-CE volta dar um passo significativo no que a preparação para as eleições gerais diz respeito, com apresentação da sua máquina política que vai dirigir todo processo eleitoral, depois de há 5 de Março, ter submetido à consulta pública, os pilares que sustentam o programa de governação da única coligação angolana, para efeito de recolha de contribuições de todos angolanos.

Fundada há 3 de Abril de 2012, a CASA-CE é terceira maior força política em Angola e está constituída, actualmente, pelos partidos políticos PALMA Nova Angola, PADDA-AP, PNSA, PPA e PDP-ANA.