Depois de mais de dois anos de “jejum”: Igreja Universal do Reino de Deus volta a reabrir os seus templos

Após um longo período, de precisamente dois anos e um mês de “jejum”, os crentes da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola já podem voltar aos templos e fazer as suas orações.

A abertura dos templos da IURD Angola ocorreu esta quarta-feira, 13, e foi testemunhada por milhares de fiéis que foram agradecer ao que chamaram de “bênção recebida de Deus”.

O culto de reabertura foi realizado na sede principal da igreja fundada pelo Bispo Edir Macedo, no bairro Maculusso, e preidido pelo bispo Alberto Segunda, líder espiritual da Universal em Angola.



Fiéis ouvidos garantiram ter sido um dia inesquecível, facto que era visível aos olhos de quem por ali passava e constatava a exaltação de júbilo, já que uns entravam no templo a pular de alegria enquanto outros choravam, agradeciam a Deus diante do altar por terem acreditado, desde o princípio que a justiça de Deus prevaleceria.



A igreja Universal sofreu sérias acusações nestes últimos anos, depois de um grupo de ex-pastores e dissidentes terem intentado várias acções judiciais com o fito de tomarem, “a todo custo”, o controlo da igreja no país.

“Por isso, injustamente, acusaram a igreja de cometer crimes, os quais, não conseguiram provar em Tribunal”, sublinharam alguns crentes.

Segundo afirmaram, a legalidade está a ser reposta, as orações dos fiéis foram ouvidas, e o Colégio de Juízes da 4ª Secção dos Crimes Comuns do Tribunal provincial de Luanda, determinou o desbloqueio dos bens móveis e imóveis da Igreja Univresal do Reino de Deus em Angola.



Em face disso e, com a abertura formal do templo central, os bispos, pastores, obreiros, membros e simpatizantes da IURD em Angola estarão nos templos abertos dando auxílio espiritual e social a todos os carentes e necessitados.