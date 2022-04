Petro “mata a Cobra” e mostra superioridade

O Petro de Luanda anotou, esta terça feira, a sua segunda vitória na Conferência Nilo, da segunda edição da Basketball Africa League, que decorre no Cairo, capital do Egipto, ao derrotar o Cobra Sport Clube do Sudão do Sul, por 92-56, no pavilhão Hassan Moustafa Hall.

A vitória do representante angolano começou a ser desenhada no segundo quarto da partida onde poste Yanick Moreira foi a grande novidade da equipa, ao abrir as hostilidades com dois pontos fruto de uma assistência do base Childe Dundão.

Devido à boa dinâmica, quer defensiva quer ofensiva, os campeões nacionais saíram a vencer o primeiro quarto por 37-13 e, no reatamento, não tiraram o “pé do acelerador”, criando muitas dores de cabeça ao seu adversário, que tudo fazia para estancar as acções ofensivas dos petrolíferos comandados na quadra pelo extremo-poste Abubakar Gakou. Mesmo com a larga vantagem no “placard”, José Neto e seus adjuntos não estavam satisfeito com a postura dos seus rapazes e queriam mais.

A equipa técnica alterou o “cinco” e mandou a quadra de jogo o extremo-base Olímpio Cipriano e Anderson Correia. A estratégia surtiu efeito porque a equipa passou a defender melhor e a circulação de bola era visível.

Isto permitiu que os petrolíferos fossem para o intervalo maior a vencer, por 53-29, resultado que espelhava, claramente, a sua superioridade.

O extremo-base Anderson Correia abriu-o o terceiro quarto com dois pontos e, assim, estava lançado o “aviso” sobre o que estava por vir do Petro de Luanda, que passou a desbobinar um grande volume ofensivo que não dava margens ao Cobra Sport Clube do Sudão para pensar, levando os jogadores desta equipa a cometer vários erros defensivos.

A turma do Eixo-viário, era a mais esclarecida na quadra, com todos os sectores em pleno funcionamento. O seu jogo exterior esteve bem com jogadas combinadas a saírem à feição, resultando daí a vantagem de 77-40.

No último quarto a equipa angolana entrou melhor, com o os lançamentos de curta e longa distância a surtirem efeito, sobretudo devido às experiência quer de Olímpio Cipriano quer de Carlos Morais. Nesta altura, o jogo colectivo do Petro era de “fazer inveja”, com jogadas ensaiadas a dominarem nas construções ofensivas, deixando sem soluções a turma do Cobra Sport Clube até ao resultado final fixado e 92-56.

O extremo-poste Abubakar Gakou foi o cestinha da partida com 17 pontos, seguido pelo poste Yanick Moreira com 12. O Petro de volta a jogar na sexta-feira diante do Zamaleck.