Petro goleia em Cabinda e mantém diferença pontual

O Petro de Luanda conservou, este sábado (9), a diferença pontual em relação ao mais directo concorrente no topo da tabela classificativa do Campeonato Nacional de Futebol da I Divisão, Girabola’2021/22, com 58 pontos, ao golear o Sporting de Cabinda (12º/28), por 3-0, no Estádio Municipal do Tafe, na sequência da disputa da 25ª jornada.

Os golos dos tricolores foram apontados por Tiago Azulão (35′), Yano (40′) e Jaredi (65′). Na primeira volta, a equipa do Eixo Viário derrotou o adversário, por 2-0, no Estádio Nacional 11 de Novembro, para a 10ª jornada.

Na sequência da ronda, o Sagrada Esperança mantém-se no encalço do Petro no topo do Girabola, ao golear o Sporting de Benguela, por 6-0, na cidade do Dundo. Jefer Jungo abriu o marcador, depois seguiu-se um “bis” de Jó Paciência. Carlinhos, Lepwa e Cachi apontaram os restantes tentos dos diamantíferos, num desafio onde os anfitriões eram apontados como principais favoritos à vitória.

Os diamantíferos estiveram durante dois meses ausentes no Dundo, devido à falta de condições no seu recinto para a disputa dos jogos da fase de grupos da Liga dos Clubes Campeões Africanos de futebol.

Noutro desafio da ronda, o Interclube goleou o Progresso Sambizanga, por 3-0, no Estádio 22 de Junho, no Rocha Pinto, com “bis” de Julinho (6′ e 62′) e Paty (47′) anotou o outro tento.

Com este resultado, a equipa afecta ao Ministério do Interior agravou o sofrimento dos “sambilas” no Girabola, que lutam para fugir da zona de despromoção. Na primeira volta, no mesmo recinto, o Interclube goleou, também, o Progresso, por 4-0.

No prosseguimento da jornada, o Recreativo do Libolo foi desalojado da 7ª posição da tabela classificativa pela Académica do Lobito, após derrota diante do adversário, por 0-2, na vila de Calulo.

Noutra partida da tarde, o FC Bravos do Maquis venceu o Recreativo da Caála, por 2-1, no Estádio Johones Kufune “Mundunduleno”. Pelo Maquis marcaram Estêvão e Chole, enquanto Jebson (90′) reduziu pelo conjunto do Huambo.

Na abertura da ronda, na sexta-feira, Wiliete Sport Clube (WSC) e Cuando Cubango FC empataram a três golos, no Estádio Nacional de Ombaka, na cidade de Benguela. A direcção do WSC, insatisfeita com o resultado, rescindiu por mútuo acordo o vínculo contratual com o técnico Albano César, após o desafio, justificando a decisão com os resultados negativos na prova.

Apesar do empate, o treinador deixou o conjunto de Benguela na 10ª posição da tabela classificativa, com 31 pontos. A equipa da cidade das Acácias Rubras soma sete vitórias, oito empates e consentiu seis derrotas. Marcou 32 golos e sofreu 29.

Albano César foi substituído por uma comissão técnica, chefiada por Joaquim José Pedro até à nomeação de um novo treinador.