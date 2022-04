Petro de Luanda derrota Tigers na abertura da BAL

Com 23 pontos de Carlos Morais, o Petro de Luanda começou da melhor maneira a segunda edição da Basketbal African League (BAL), mercê da vitória sobre o Tigers de Cape Town, por 90-61, em desafio pontuável para a primeira jornada da Conferência Nilo.

Contrariamente ao que se esperava, os tigres começaram por mostrar as garras afiadas deitando por terra a teoria de ser uma equipa estreante com poucos argumentos tácticos para contrariar o campeão angolano.

Em pouco tempo de jogo a formação da cidade do Cabo mostrou organização, quer a defender quer a atacar, com jogadores capazes de fazer a diferença. O Petro parecia ter sido pego de surpresa mas aos poucos começou a acertar a estratégia que equilibrou a partida.

O experiente extremo base Carlos Morais começou por dar mostras daquilo que melhor sabe fazer, com os recursos técnicos e individuais, puxou pelos companheiros que começaram igualmente a ganhar confiança. José Neto fez mexidas no cinco inicial, deu a sustentabilidade que o Petro precisava e venceu o primeiro quarto, por 18-23. Estavam lançados os dados para um desafio equilibrado e não foi diferente.

A mesma dinâmica foi demonstrada pelos angolanos que venceram no parcial por 21-15, e foram para o intervalo a vencer, por 44-33. A vantagem acima dos dois dígitos espelhou aquilo que os dois contendores produziram nos dois períodos.

No reatamento, os sul-africanos reduziram a desvantagem de 11 para cinco pontos (40-45). As brechas defensivas e os ataques perdidos pareciam não preocupar José Neto deixou o jogo seguir sem solicitar desconto para reorganizar a equipa.

Somente a quatro minutos para o final do terceiro quarto é que houve a intervenção do técnico, numa altura que começava a ser preocupante pois os Tigers acreditavam que podiam surpreender o Petro.

A experiência de Olímpio Cipriano e Carlos Morais devolveram a consistência que os petrolíferos precisavam para irem ao último quarto com relativa tranquilidade (48-65). O quarto derradeiro serviu para confirmar o que se previa. A equipa do Eixo Viário teve apenas de gerir e ampliar a vantagem para consolidar a vitória expressiva.

Segunda jornada

O Petro de Luanda já projecta o jogo desta quarta-feira, às 19h00, no Pavilhão Hassan Mostafa contra o Kobra Sport do Sudão do Sul, para a segunda jornada da Conferência Nilo da Basketbal African Legue (BAL).

Neste segundo jogo, os tricolores vão ter um jogo com grau de dificuldade mais elevado, em relação ao ad-versário de estreia, depois da réplica que o conjunto sudanês ofereceu aos anfitriões, onde mostraram ser uma equipa homogénea, capaz de criar dificuldade a qualquer um dos candidatos.

Atento à situação, certamente que o treinador José Neto terá o dia de hoje para ensaiar estratégias de modo a anular os pontos fortes do Kobra e manter intactas as aspirações do embaixador angolano. Depois do terceiro lugar, os petrolíferos tiraram as melhores ilações de tudo que não correu da melhor maneira, na edição passada, em Kigali, Rwanda, pois a meta para este ano, na maior cimeira do basquetebol continental a nível de clubes, passa por garantir a vaga para o play off. Para tal, basta ficar entre os quatro primeiros entre as seis equipas que integram a conferência que decorre na capital egípcia até ao próximo dia 19 do corrente.

Zamalek vence e confirma favoritismo

O Zamalek do Egipto, campeão em título, venceu na noite de sábado o Cobra Sport Club do Sudão do Sul, por 80-63, em jogo da primeira jornada da Conferência Nilo, iniciando da melhor forma a defesa do ceptro.

O Pavilhão Assam Mustafa Hallss, arredores da cidade do Cairo, esteve com lotação modesta onde a maioria dos adeptos testemunhou a evolução do principal candidato a garantir a presença no play off dos quartos-de-final.

Perante um público reduzido, mas intenso no apoio, os anfitriões já venciam ao intervalo, por 35-28, numa partida em que o ex-jogador da NBA Ike Diogu fez a sua presença ser sentida de maneira notável.

Diogu carregou o ataque dos anfitriões com 17 pontos e foi eleito o MVP da partida. “Foi uma boa partida, especialmente jogar com o apoio desses fãs incríveis. Mas nada está decidido, ainda faltam quatro jogos” disse Diogu em declarações à imprensa.

Embora o Zamalek tenha sido dominador, a formação do Cobra Sport nunca recuou e mostrou capacidade de resposta, sobretudo no jogo interior. Esta atitude forçou o Zamalek a fazer reajustes no sector defensivo.

No primeiro período venceu (21-11), o segundo (35-28), o terceiro (62-45) e o último (80-63). Foi a sétima vitória consecutiva do Zamalek na BAL depois de vencer a temporada inaugural no ano passado, em Kigali, com seis vitórias em igual número de partidas.

Apesar da vitória, Diogu admitiu que o Zamalek “precisa melhorar no capítulo dos ressaltos defensivos. Essas equipes são extremamente atléticas, foi um bom teste para nós”, concluiu.